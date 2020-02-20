Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye tebrik

Antalya Belek'teki bir otelde sahneye çıkan Gülben Ergen, parlak pullu, göğüs ve sırt dekolteli kostümüyle göze hitap etti. Ergen, küpeleriyle ve parmağındaki büyük taşlı yüzükle de kadın hayranlarından tam not aldı.

Şarkılarıyla hayranlarını mest eden şarkıcı, Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın beni' adlı şarkısına da söyledi. Bu şarkıyı salonu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Ergen "Size 'bravo' demek istiyorum. Aynı zamanda bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye de 'bravo' demek istiyorum" dedi.