MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen'e 23 Nisan videosu yağdı
22.04.2020 - 16:47 |

Gülben Ergen'e 23 Nisan videosu yağdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak. Çocukların coşkusuna ortak olmak, bayramı hep birlikte kutlamak ve eşsiz bir anı bırakmak için bir çağrıda bulunan şarkıcı Gülben Ergen'e, ailelerden ve çocuklardan destek geldi.

Gülben Ergen'e 23 Nisan videosu yağdı

Evlerinde bayraklarıyla 23 Nisan Marşı’nı söylerken çekilmiş videolarını yollamalarını isteyen Gülben Ergen, günümüz sound'larına göre yeniden aranje ettirerek seslendirdiği, tüm dijital platformlarda yayınlanan 23 Nisan Marşı’nın video klibinde bu görüntülere yer verdi.

Türkiye’nin dört bir yanından birçok aile çocuklarının videolarını sanatçıya ulaştırarak bu coşkuya ortak oldu. 

Magazin Haberleri Bülteni (22 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sharon Stone manevi büyükannesini corona nedeniyle kaybetti

Sharon Stone manevi büyükannesini corona nedeniyle kaybetti

Petek Dinçöz'den 12 milyon liralık icra takibi!

Petek Dinçöz'den 12 milyon liralık icra takibi!

Gonca Vuslateri: Tabu iyileş ne olur!

Gonca Vuslateri: Tabu iyileş ne olur!

Ozan Güven: Temizlik yapmaktan geberdim

Ozan Güven: Temizlik yapmaktan geberdim

Sıradaki Haber