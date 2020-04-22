Gülben Ergen'e 23 Nisan videosu yağdı

Evlerinde bayraklarıyla 23 Nisan Marşı’nı söylerken çekilmiş videolarını yollamalarını isteyen Gülben Ergen, günümüz sound'larına göre yeniden aranje ettirerek seslendirdiği, tüm dijital platformlarda yayınlanan 23 Nisan Marşı’nın video klibinde bu görüntülere yer verdi.

Türkiye’nin dört bir yanından birçok aile çocuklarının videolarını sanatçıya ulaştırarak bu coşkuya ortak oldu.