22.04.2020 - 16:47 |
Gülben Ergen'e 23 Nisan videosu yağdı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak. Çocukların coşkusuna ortak olmak, bayramı hep birlikte kutlamak ve eşsiz bir anı bırakmak için bir çağrıda bulunan şarkıcı Gülben Ergen'e, ailelerden ve çocuklardan destek geldi.
Evlerinde bayraklarıyla 23 Nisan Marşı’nı söylerken çekilmiş videolarını yollamalarını isteyen Gülben Ergen, günümüz sound'larına göre yeniden aranje ettirerek seslendirdiği, tüm dijital platformlarda yayınlanan 23 Nisan Marşı’nın video klibinde bu görüntülere yer verdi.
Türkiye’nin dört bir yanından birçok aile çocuklarının videolarını sanatçıya ulaştırarak bu coşkuya ortak oldu.