Gülçin Ergül: Belki de yeteri kadar güzel değilim!

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Şarkıcı, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Bir takipçisinin “Neden hak ettiğiniz yerde değilsiniz?” sorusuna şarkıcı, “Her yerim estetikli değil ondandır ya da yeteri kadar güzel değilimdir” cevabını verdi.

Ergül, ayrıca oyunculuk yaptığı dönemi de anlattı: “Demek ki oyunculukta başarılı olmuşum ki beni hâlâ aptal sarışın sanıyorlar.”