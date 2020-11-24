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24.11.2020 - 12:15 |

Gülçin Ergül, 'Yasak Elma'da

FOX'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin bu haftaki bölümüne şarkıcı Gülçin Ergül konuk oluyor.

Gülçin Ergül, 'Yasak Elma'da
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Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun başrollerini paylaştığı, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek- Zeynep Gür’ün kaleme aldığı 'Yasak Elma’' dizisinin bu haftaki bölümünde, Gülçin Ergül sürprizi yaşanacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni albüm çıkaran Gülçin Ergül, 'Yasak Elma' dizisiyle ekranlarda olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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