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09.11.2020 - 11:08 |

Gülden Karaböcek'e sürpriz doğum günü

Sanatçı Gülden Karaböcek 67 yaşına bastı. Karaböcek, doğum gününü kızı Nur ve yakın arkadaşları ile birlikte kutladı

Gülden Karaböcek'e sürpriz doğum günü
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Usta sanatçı Gülden Karaböcek, önceki akşam 67. yaşını kızı Nur ve dostları ile birlikte kutladı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Karaböcek, 2020'nin oldukça çalkantılı bir yıl olduğunu belirtti. Şarkıcı, mumları üflemeden önce önümüzdeki günlerin tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, korona virüs salgınının son bulmasını istediğini söyledi.

Kızı Nur ve arkadaşlarının sürpriz kutlaması karşısında şaşıran Gülden Karaböcek, herkese teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı. Karaböcek, gazetecilerin sorusu üzerine müzisyen Teoman Alpsakarya ile yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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