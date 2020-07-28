Gülden'den miniklere destek

Sosyal medya hesabından çocukların bayramda sevinçle uyanmasına vesile olmak isteğini belirten Gülden, "Bayram sabahı giymek için heyecanlandığın yeni kıyafetlerinin sana verdiği mutluluğu hatırlıyor musun? Ben hiç unutmuyorum. Bu heyecandan mahrum kalan çocuklarımızı sevindireceğiz. Onların da hatırında hep güzel bayram sabahları kalacak. Amaç, bu bayram sabahı bir sürü çocuğumuzun sevinçle uyanmasına vesile olmak. Çok heyecanlıyım çok” notuyla paylaştığı projeye, sevenlerinden de destek mesajları yağdı.