'Güldür Güldür' depremzedeler için sahneye çıktı

Önceki akşam BKM'de gerçekleşen çekimlerin finalinde selama çıkan 'Güldür Güldür' ekibi adına Ali Sunal, “Tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Böyle zamanlarda bir ve beraber olmak, destek olmak acıyı biraz olsun hafifletiyor. Biz de bu akşamki gelirin tümünü bağışlamak istedik, umarım biraz da olsa acıları hafifletebiliriz” dedi.