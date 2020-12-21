21.12.2020 - 13:54 |
'Güldür Güldür Show’dan 250. bölüm kutlaması
Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programı, 250'nci bölümünü çekimlerde kutladı.
'Güldür Güldür Show'un önceki gün gerçekleşen yılbaşı çekimi, aynı zamanda 250'nci bölüm coşkusuna tanık oldu.
Sekizinci sezonunda 250 bölüme imza atan ekip, mutluluklarını konfetiler eşliğinde sahnede kutladı. Ardından pasta kesen ekip, eğlenceli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.
Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.