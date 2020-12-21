MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Güldür Güldür Show’dan 250. bölüm kutlaması
21.12.2020 - 13:54 |

'Güldür Güldür Show’dan 250. bölüm kutlaması

Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programı, 250'nci bölümünü çekimlerde kutladı.

'Güldür Güldür Show’dan 250. bölüm kutlaması
ABONE OL

'Güldür Güldür Show'un önceki gün gerçekleşen yılbaşı çekimi, aynı zamanda 250'nci bölüm coşkusuna tanık oldu.

Sekizinci sezonunda 250 bölüme imza atan ekip, mutluluklarını konfetiler eşliğinde sahnede kutladı. Ardından pasta kesen ekip, eğlenceli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şeref Bey oyuncuları kimler? Şeref Bey dizisinin konusu nedir?

Şeref Bey oyuncuları kimler? Şeref Bey dizisinin konusu nedir?

Edis ve Aybüke Albere'den dikkat çeken TikTok videosu

Edis ve Aybüke Albere'den dikkat çeken TikTok videosu

Barış Kılıç'tan 'Yasak Elma' açıklaması

Barış Kılıç'tan 'Yasak Elma' açıklaması

'MasterChef her yaştan seyircinin içindeki gurmeyi ortaya çıkardı'

'MasterChef her yaştan seyircinin içindeki gurmeyi ortaya çıkardı'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet