Güldürmeye geliyorlar!

Kanal D’nin usta oyuncularla genç isimleri buluşturduğu ‘İyi Aile Babası’, yakında izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği dizide; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar gibi usta oyunculara; Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe Parlar ile Berke Üsdiken gibi genç yetenekler eşlik edecek.

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği aile komedisinin ilk okuma provası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Oyuncular, kahkahaların havada uçuştuğu buluşmada, senaryoyu okurken çok eğlendiklerini ve pandemi yüzünden yaşanan bu zor günlerde, izleyicinin karşısına komik ve eğlenceli bir işle çıkacakları için mutlu olduklarını söyledi.