20.07.2020 - 11:28 |
Güliz Ayla kedisiyle videosunu paylaştı
Şarkıcı Güliz Ayla, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kedisini ne kadar sevdiğini gözler önüne serdi.
Ünlü isimlerin evcil hayvanlarıyla sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ortaya son derece renkli görüntülerin çıkmasını sağlıyor. Güliz Ayla da kedisiyle birlikte keyifli vakit geçirirken çektiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Tüyleri tıraşlanmış kedisini öperken görülen Ayla bu videosu ile beğeni topladı.