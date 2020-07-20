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20.07.2020 - 11:28 |

Güliz Ayla kedisiyle videosunu paylaştı

Şarkıcı Güliz Ayla, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kedisini ne kadar sevdiğini gözler önüne serdi.

Güliz Ayla kedisiyle videosunu paylaştı
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Ünlü isimlerin evcil hayvanlarıyla sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ortaya son derece renkli görüntülerin çıkmasını sağlıyor. Güliz Ayla da kedisiyle birlikte keyifli vakit geçirirken çektiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüyleri tıraşlanmış kedisini öperken görülen Ayla bu videosu ile beğeni topladı.

20 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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