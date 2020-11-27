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27.11.2020 - 17:23 | | İHA

Gülşah Saraçoğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yolda yürürken başına bir inşaattan kum dolu mukavva düşmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme ara kararında duruşmaya gelmeyen Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmetti.

Gülşah Saraçoğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı
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Gülşah Saraçoğlu, 3 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Şişli'de yürüdüğü sırada bir inşaattan başına kum dolu mukavva karton düşmüştü. Olayda yaralanan ünlü modacının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren inşaat sorumlusu Cihan Sarı (33), o saatte herhangi bir çalışma olmadığını söyleyerek, “İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadık. Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada Gülşah Saraçoğlu’na denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur” demişti.

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumundan alınan raporda Gülşah Saraçoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı ve şüpheli Cihan Sarı’nın olayda, birinci derecede asli tam kusurlu olduğu belirtilmişti.

Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Cihan Sarı ve Gülşah Saraçoğlu katılmadı. Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müşteki Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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    Cadde Yazarları

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