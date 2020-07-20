MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu
20.07.2020 - 12:43 |

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu

Modacı Gülşah Saraçoğlu iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Beğenenlerin yanı sıra “Hiç giymeseydin", "Üstüne para verseler giymem” yorumlarını yapanlar da oldu.

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu
ABONE OL

Corona virüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Gülşah Saraçoğlu da soluğu tatilde alan ünlüler arasında.

Gittiği tatil yerinden mayolu pozunu paylaşan Saraçoğlu takipçilerini şaşırttı. Ünlü modacı, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Saraçoğlu'na “Hiç giymeseydin", Üstüne para verseler giymem”, "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar yapıldı.

Demet Akalın ve Ece Gürsel ise ünlü modacının mayosunu beğendiklerini yorum kısmını yazdı.

20 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeşim Salkım: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var!

Yeşim Salkım: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var!

Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu

Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor | 4. Yeni bölümde neler olacak?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor | 4. Yeni bölümde neler olacak?

Deniz Akkaya: 20 senedir böyleyim, değişmeyeceğim

Deniz Akkaya: 20 senedir böyleyim, değişmeyeceğim

Sıradaki Haber