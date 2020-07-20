Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu

Corona virüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Gülşah Saraçoğlu da soluğu tatilde alan ünlüler arasında.

Gittiği tatil yerinden mayolu pozunu paylaşan Saraçoğlu takipçilerini şaşırttı. Ünlü modacı, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Saraçoğlu'na “Hiç giymeseydin", Üstüne para verseler giymem”, "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar yapıldı.

Demet Akalın ve Ece Gürsel ise ünlü modacının mayosunu beğendiklerini yorum kısmını yazdı.