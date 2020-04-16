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HaberlerMagazin Haberleri Gülşen karantinada üretmeye devam ediyor
16.04.2020 - 09:46 |

Gülşen karantinada üretmeye devam ediyor

Şarkıcı Gülşen, Instagam hesabından sık sık karantina günlerine ait paylaşımlarda bulunuyor. 43 yaşındaki şarkıcı, son olarak yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını hayranlarına duyurdu.

Gülşen karantinada üretmeye devam ediyor

Pek çok ünlü isim gibi Gülşen de karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Oğlu Azur’la bu süre zarfında daha yakından ilgilenme fırsatı bulan Gülşen, karantinadaki meslektaşlarından farklı olarak şarkı üretimine devam ettiğini duyurdu.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Gülşen, bu karenin üzerine “Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum” notunu yazdı.

Gülşen karantinada üretmeye devam ediyor

Magazin Haberleri Bülteni (16 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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