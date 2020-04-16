Gülşen karantinada üretmeye devam ediyor

Pek çok ünlü isim gibi Gülşen de karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Oğlu Azur’la bu süre zarfında daha yakından ilgilenme fırsatı bulan Gülşen, karantinadaki meslektaşlarından farklı olarak şarkı üretimine devam ettiğini duyurdu.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Gülşen, bu karenin üzerine “Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum” notunu yazdı.