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HaberlerMagazin Haberleri Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı
05.03.2020 - 12:47 |

Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı

Popçu Gülşen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Uzun sarı saçları ve şıklığı ile her zaman olduğu gibi göz kamaştıran şarkıcıya, sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı

Morini Restaurant'a arkadaşlarının yanına giderken bir anda yoğun bir hayran kalabalığı ile karşılaşan Gülşen, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı.

Bu yoğun ilgi karşısında muhabirlerin sorularını dahi cevaplayamayan Gülşen'i, yakın bir arkadaşı gelerek restorana götürdü.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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Cadde Yazarları

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