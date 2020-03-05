Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı

Morini Restaurant'a arkadaşlarının yanına giderken bir anda yoğun bir hayran kalabalığı ile karşılaşan Gülşen, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı.

Bu yoğun ilgi karşısında muhabirlerin sorularını dahi cevaplayamayan Gülşen'i, yakın bir arkadaşı gelerek restorana götürdü.