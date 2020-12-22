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22.12.2020 - 11:49 |

Gülşen'den yılbaşına özel TV programı

Popçu Gülşen, önceki gün yakın bir dostuyla birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Gülşen'den yılbaşına özel TV programı
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Kahve alıp AVM’de turlayan Gülşen, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Ülkemize geldik, uzun zamandır yurt dışındaydık. Albüm çalışması devam ediyor. Bunun yanı sıra iki tane farklı proje çalışması var, onları tamamlayacağız. Hem de yılbaşı akşamı bir kanal da program yapacağım, onun çalışmalarını sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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