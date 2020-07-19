‘Gülşen'in konforonu yaşıyorum'

Hande Yener, önceki akşam Etiler’deki Koç Ocakbaşı’nda yemek yedi. Rapçi Misha Michael Mehdikhan ile ilişkisi hakkında şarkıcı, “Bir müzisyenle birlikte olmak çok güzel. Sabah bir kalkıyorsun, şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen’in konforunu yaşıyorum” diyerek, Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’nun ilişkisini örnek gösterdi.



Karantina döneminde bakımlarını ihmal etmediğini söyleyen Yener, artık imajını da kendisinin yapacağını belirtti. Tatil için tekne ya da ev tutacaklarını anlatan şarkıcı, evlilik sorularına ise, “Bence mutluluk, evlenmek değil. Uzun ilişki seviyorum ve şu an her şey çok güzel gidiyor” cevabını verdi.













Demet Akalın ile hâlâ görüşemediklerinin hatırlatılması üzerine Yener, “Görüyorsunuz hiçbir şey görüşmemize izin vermiyor” diyerek, espri yaptı.