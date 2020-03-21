Gülümseten alışveriş

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) çatısı altındaki ‘Toplum Gönüllüsü’ gençler; farklılıklara saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik, yerel katılım ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda, yetişkinlerin rehberliğinde sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak dijital tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü ‘givinapp’la anlamlı bir etkinliğe imza atan ekibe; Serra Türker, İpek Gümüşoğlu ve Pınar Altuğ Atacan’ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler destek oldu.



Kişisel eşyalarını mobil uygulaması üzerinden satışa çıkararak, gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine katkıda bulunan tanınmış simalar, dün düzenlenen ‘Mutluluk Günü’ alışverişini, renkli bir iyilik hareketine dönüştürdü. Organizasyonda yer almaktan keyif duyduğunu belirten Atacan, “Moral ve sevince ihtiyacımız olan bu günlerde sevdiklerinle kendini mutlu ederken, Toplum Gönüllüsü gençlere destek vermek yüz

güldürecek” diye konuştu.