John Kranski'nin gümrük macerası güldürdü!

John KrasInskI, Jimmy Fallon’ın sunduğu ‘The Tonight Show Starring’ isimli şova konuk oldu. 39 yaşındaki oyuncu, eşi Emily Blunt’ın kendisinden daha büyük bir şöhrete sahip olduğunu kabul ettiğini söyledi. ABD’li aktör, bir dönem işleri nedeniyle Londra’da konaklayan eşini, her hafta sonu ziyaret ettiğini ve gümrük memurlarıyla komik şeyler yaşadığını anlattı.

Sözlerine, “Bir gün uçaktan inip, ülke sınırına girdiğimde, görevli yüzüme baktı ve ‘Burada oyuncu olduğun yazıyor, seni tanıyabileceğim bir işin var mı?’

diye sordu” şeklinde başlayan Kranski, şu cümlelerle izleyenleri kahkahaya boğdu: “Daha sonra bana kimi ziyarete geldiğimi sordu, ‘Eşimi’ dedim. ‘O da oyuncu mu, tanıyor muyuz?’ diye sorunca ben de, ‘Bilmem, ismi Emily Blunt’ yanıtını verdim. Aniden yüzü değişti ve bana dönüp gözlerini açarak, ‘Sen mi?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. Tekrar ederek ‘Sen mi Emily Blunt ile evlisin?’ diye hayretle sordu. Tekrar ‘Evet’ deyince de hızlı ve sinirli bir şekilde damgaları basarak, beni yolladı.”