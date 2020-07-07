Gündüz deniz akşam dolunay sefası

Korona günlerinde yaz tatilini İstanbul’da geçiren iş dünyasının imdadına, Moda Deniz Kulübü yetişiyor. Cemiyet hayatının seçkin isimlerinin üyesi olduğu kulüp her türlü tedbiriyle hizmet veriyor. Gündüz havuz ve denizin keyfini çıkaranlar, akşamüzeri veranda da dolunay keyfi yapıyor. Pek çok dost simanın bir araya geldiği günler neşe içinde geçiyor.