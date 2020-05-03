Çocukluğundan beri edebiyata ilgi duyan Dilan Çiçek Deniz, karantina günlerinde yeniden yazı yazmaya başladı. Evde kaldığı dönemdeki hislerini esprili bir dille kaleme alıp, Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Yalnızlığın hükümdarları olduğumuz bu süreçte yazmaya tekrar başlamak iyi geldi. Sevdiklerime yollamak da... Yemek işinde hâlâ çok iyi değilim” notunu düştü.

Evde, 46’ncı günü geride bıraktığını belirttiği yazısında Deniz, “Birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Bir de evim kör noktada sanırım. Güneş ışığı bir şekilde teğet geçiyor. Güneşsiz kaldım. Ayçiçekleri de göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş. Başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum” sözlerini paylaştı.