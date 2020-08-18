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18.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

Günübirlik tatil

Fenerbahçe’ye transfer olan Caner Erkin, izin gününde tatile devam eden eşi Şükran Ovalı’nın yanına gitti.

Günübirlik tatil
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Fenerbahçe’ye transfer olan Caner Erkin, izin gününde tatile devam eden eşi Şükran Ovalı’nın yanına gitti. Futbolcu, Çeşme Solto Beach’te deniz keyfi yaparken, eşi ise arkadaşının bebeğini kucağına alarak sevdi. Çift, daha sonra kızları Mihran Ela’yla oyunlar oynadı. 

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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Cadde Yazarları

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