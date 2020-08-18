Günübirlik tatil

Fenerbahçe’ye transfer olan Caner Erkin, izin gününde tatile devam eden eşi Şükran Ovalı’nın yanına gitti. Futbolcu, Çeşme Solto Beach’te deniz keyfi yaparken, eşi ise arkadaşının bebeğini kucağına alarak sevdi. Çift, daha sonra kızları Mihran Ela’yla oyunlar oynadı.