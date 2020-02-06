Gupse Özay: Türk seyircisini bir tık çözdüm

‘Deliha’ serisi ve ‘Görümce’ filmiyle gişede milyonlara ulaşan Gupse Özay, sektöre adını altın harflerle yazdırdı. Yetenekli, çalışkan ve üretken oyuncu, “Gençlerin rol modeli olmak hoşuma gidiyor. Kişinin başarılı bir figür seçmesi, çok iyi bir motivasyon vesilesi” diyor. Özay’la yeni projesini, sektörü ve Barış Arduç’la ilişkisini konuştuk.

- ‘Görümce’den sonra ‘Eltilerin Savaşı’ filmiyle karşımızdasınız...

Fikri ‘Görümce’yi yazarken vardı. Kadın hikayelerinden gitmek istediğim için akraba terimlerinde de kadın içeriklerini seviyorum. Bir de her filmimin arasına başka bir proje katıyorum. O yüzden ‘Görümce’den sonra ‘Deliha 2’yi çekip, daha sonra eltilerin zamanı demiştim.

- Yaptığınız her filmin gişesi yüksek oluyor. Türk seyircisini çözdünüz mü?

Bir tık evet. Analizlerim kuvvetlidir. Gözlemciliği çok seviyorum, çocukluğumdan beri meraklıyımdır. Eşi dostu dinlerim, yan masada ne konuşuluyor merak ederim. O yüzden daha gerçeğe yakın şeyler seçiyorum.

- Sizi hep komedide izledik. Dram hikayesinde görecek miyiz?

Dram yazıp, kendimi denemek isterim ama çocukluğumdan beri dram anında bile güldürerek o kasveti dağıtmaya çalışan bir yapım var. O yüzden şu an komediye devam...

- Yeteneğinizi çocukken mi fark ettiniz?

Yetenek değil de bence bir kurtarış biçimi. Kendimi ve etrafı kurtarış. Gergin bir ana şahit olursam, onu bozmak için espriler yapıyorum. Çocukken de bunu öğrenmiş olmalıyım... Çok meraklı, sosyal bir çocuktum. İlkokul birinci sınıfta tahtaya çıkıp kendi yazdığım skeçleri oynardım ve bütün sınıfı güldürürdüm.

- Sayılı kadın komedyenler arasında olmak nasıl hissettiriyor?

Bütün kadın komedyen arkadaşlarımı destekliyorum. Birbirimize “Haydi aslansın, kaplansın, yaparsın” diyoruz. Gülse Birsel’in filmi girdiğinde gişe rakamlarına bakıp, zevkten dört köşe oluyordum.

- Çok zayıflamışsınız. Proje için miydi?

Şişmanlamam proje, zayıflamam ise kendim içindi... O dönem sağlığımı bozunca bir tık daha düzenli beslenmeye çalışıyorum. Böylece kilo verdim. Bir proje için artık kilo almam diyemem ama bu kadar kısa zamanda yapıp sağlığımı bozmak istemiyorum.

‘Evlilik spontane de olabilir’

- Hedeflerinizde neler var?

Sevdiğim işin içindeyim. Çocuk dünyasıyla ilgili planlarım var. Şu an üç kitabım çıktı. Minikleri güldürmeyi çok sevdim. Animasyona göz kırpıyorum. Ama ileride benden hiç beklenmeyen ters köşe hikayede bir şey yapmayı da hedefliyorum. Dijitale planladığım projeler de var.

- Özel hayattan da bahsedelim... Anne olmak istiyor musunuz?

Doğursam da doğurmasam da çok isterim. Ama bir çocuğun sorumluluğunu almakla ilgili kaygı ve stres durumu beni biraz frenliyor. O gücü kendimde bulduğum zaman olabilir.

- Bir yandan da sevgiliniz Barış Arduç’la evlilik haberleri çıktı. Yakın mı tarih?

Kişi doğru zaman olduğunu düşünüyorsa o zaman yapmalı... Evlilikten de çocuktan da kaçmıyorum. Ben filmlerimi yazın yapıyorum, Barış’ın ise dizi tatilleri yazın oluyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde boş zamanımız denk gelmedi. Düğün de ‘Haydi akşam 19.00’da evlenelim’ gibi bir şey değil. Umarım o vakti bulacağız. Ama spontane de olabilir.

‘Ne stand-up yapabilirim ne de tiyatro’





- Stand-up yapmayı düşündünüz mü hiç?

Kaygısı yüksek, mükemmeliyetçi yapıda biri olarak stresim çok yoğun. O yüzden ne stand-up yapabiliyorum ne de tiyatro... Canlı programlara bile tek başıma çıkamıyorum. Stresimi yönetmekte birtakım sıkıntılar yaşadığım için sinema daha uygun geliyor. O yüzden beni stand-up’ta göremeyeceğiz galiba. Hiç güvenmiyorum kendime... Yapanlara çok hayranım ama bende canlı performans gelişmemiş.

- Kariyer yolculuğunuzun şanslı gittiğine inanıyor musunuz?

Kesinlikle. Rol modelim olan Gülse Birsel’in dizisinde rol kapmış biriyim. ‘Avrupa Yakası’nı izleyip, ‘Bu kadın ne kadar harika, ne zeki ve güçlü’ diye diye Birsel’i sapık gibi izliyordum. Röportajlarını duvarıma asıyordum. Onunla aynı seti paylaşmak, müthiş şans ve dönüm noktası oldu. Sonrasında cesaretli olmam da benim şansımdı.

- Şimdi de siz birçok gencin rol modelisiniz...

Gençlerin rol modeli olmak hoşuma gidiyor. Çünkü kişinin başarılı bir figür seçmesi, çok iyi bir motivasyon vesilesi oluyor. Genç kızlarımıza üretin, korkmayın ve cesaretli olun demek bana da iyi geliyor.