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03.02.2020 - 15:14 |

Gupse Özay'dan çocuklara tavsiye

Gupse Özay, Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Zorlu Çocuk Sanat Festivali’nde çocuklarla bir araya gelen Gupse Özay, elinden teknolojik aletleri düşürmeyen çocuklar için tavsiyelerde bulundu.

Gupse Özay'dan çocuklara tavsiye

Oyuncu Gupse Özay, ‘’Benim sevdiğim şey yaratıcı olmak, yaratmak. Küçükken biz eğlenceli oyunlar oynardık. Şimdi siz sokaklara çıkmıyorsunuz ama anne-babanıza söyleyin, sizi sokaklara çıkarsın. Tablete gitmeyin, teknolojiden uzak durup sokaklara çıkın. Oyun oynayın, resim çizin, film izleyin, müzik dinleyin’’ dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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