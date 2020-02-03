03.02.2020 - 15:14 |
Gupse Özay'dan çocuklara tavsiye
Gupse Özay, Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Zorlu Çocuk Sanat Festivali’nde çocuklarla bir araya gelen Gupse Özay, elinden teknolojik aletleri düşürmeyen çocuklar için tavsiyelerde bulundu.
Oyuncu Gupse Özay, ‘’Benim sevdiğim şey yaratıcı olmak, yaratmak. Küçükken biz eğlenceli oyunlar oynardık. Şimdi siz sokaklara çıkmıyorsunuz ama anne-babanıza söyleyin, sizi sokaklara çıkarsın. Tablete gitmeyin, teknolojiden uzak durup sokaklara çıkın. Oyun oynayın, resim çizin, film izleyin, müzik dinleyin’’ dedi.