Gupse Özay'dan çocuklara tavsiye

Oyuncu Gupse Özay, ‘’Benim sevdiğim şey yaratıcı olmak, yaratmak. Küçükken biz eğlenceli oyunlar oynardık. Şimdi siz sokaklara çıkmıyorsunuz ama anne-babanıza söyleyin, sizi sokaklara çıkarsın. Tablete gitmeyin, teknolojiden uzak durup sokaklara çıkın. Oyun oynayın, resim çizin, film izleyin, müzik dinleyin’’ dedi.