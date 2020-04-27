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27.04.2020 - 10:02 |

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

Oyuncu Gupse Özay, paylaştığı bir çiçek fotoğrafı üzerinden çocukluk yıllarına döndü.

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

Gupse Özay, pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerinin bitmesini bekliyor. Bu süre zarfında sosyal medya hesabını pek de aktif kullanmayan Özay, yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Evinin bahçesindeki sardunya bitkisinin yapraklarını el tırnaklarının üzerine koyan Özay, çocukluk yıllarına dair şu anısını paylaştı:
"Çocukken sardunyadan çıldırmış gibi tırnak yapardım. Beyazdan da yapardım. Bozulunca ağlardım. 'Tırnağımı bozdular' diye sokakta kavga etmişliğim bile var. Hey gidi. Canım sardunya."

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

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Cadde Yazarları

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