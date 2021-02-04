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04.02.2021 - 07:00 |

GÜRMAN’DAN DiJiTAL KONSER

Öykü Gürman, 2021 yılındaki ilk konserini cumartesi akşamı bir dijital platform üzerinden verecek

GÜRMAN’DAN DiJiTAL KONSER
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İkiz kardeşi Berk Gürman ile söyledikleri ‘Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla bir dönem büyük çıkış yapan Öykü Gürman, 2021 yılındaki ilk konserini 6 Şubat Cumartesi günü saat 21.30’da Sosyo uygulamasından canlı verecek. 20 TL’den satışa çıkan biletler, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebilen uygulamadan temin edilebilecek. Dinleyiciler, konseri www.sosyo.app adresinden de izleyebilir. Şarkıcı, bu özel gece için ‘Ah Bu Sevdaluk’ ve ‘Oy Beni Vurun Vurun’ türkülerinin yanı sıra ‘Yalan Gözlerin’, ‘Düşün Beni’, ‘Seni Ben Unutmak İstemedim Ki’, ‘Boyalı Direk’, ‘Yine Sevenler Sevsin’ ile eğlenceli ve duygulu bir repertuvar hazırladı.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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