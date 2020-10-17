Gururlandıran ödül

Güral Porselen, ‘2019 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde ‘Porselen ve Seramik Sofra Mutfak ve Seramik Süs Eşyası’ kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, “Bu başarı için ülkemize değer katıp, yüreğini ortaya koyan tüm çalışanlarımızı hak ettikleri başarı için tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracat şampiyonları arasında yer alan Güral Porselen’in, önümüzdeki yıllarda da aynı istikrarı koruyacağına yürekten inanıyoruz. Bu bilinçle güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.