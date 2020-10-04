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04.10.2020 - 07:00 |

Güvenli turizm sertifikası

Ağaoğlu My Mountain Uludağ ve Ağaoğlu My City Hotel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Covid-19 sürecinde başlatılan ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı aldı.

Güvenli turizm sertifikası
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Ağaoğlu My Mountain Uludağ ve Ağaoğlu My City Hotel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Covid-19 sürecinde başlatılan ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı aldı. Ağaoğlu Turizm Grup Başkanı Murat Türker, amaçlarının misafirlerini en üst seviyede rahat ettirmek olduğunu belirterek, “Pandemi önlemleriyle otellerimizde izolasyon odaları, tek kullanımlık paketler ve uyarı levhaları gibi düzenlemeler yaptık” dedi.

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