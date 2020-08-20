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20.08.2020 - 07:00 |

Güvenli turizmin adresi

Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdür Yardımcısı Can Özmeriç ile otelin pazarlama ve iletişim direktörü Buket Oğuz, ‘Güvenli Turizm Sertifikası’yla misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Güvenli turizmin adresi
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Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdür Yardımcısı Can Özmeriç ile otelin pazarlama ve iletişim direktörü Buket Oğuz, ‘Güvenli Turizm Sertifikası’yla misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. En yüksek temizlik standartlarını ve yeni prosedürleri hayata geçirerek kazanılan başarının yanı sıra ALLSAFE Sertifikası’nı da elde eden otel, restoran, ortak alanlar, SPA ve toplantı salonu gibi tüm birimlerinde hijyene
üst düzey önem gösteriyor.

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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