Güvenli turizmin adresi

Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdür Yardımcısı Can Özmeriç ile otelin pazarlama ve iletişim direktörü Buket Oğuz, ‘Güvenli Turizm Sertifikası’yla misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. En yüksek temizlik standartlarını ve yeni prosedürleri hayata geçirerek kazanılan başarının yanı sıra ALLSAFE Sertifikası’nı da elde eden otel, restoran, ortak alanlar, SPA ve toplantı salonu gibi tüm birimlerinde hijyene

üst düzey önem gösteriyor.