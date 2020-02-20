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20.02.2020 - 07:00 |

Güzellik buluşturdu

‘Estetiğin organik hali’ sloganıyla yolan çıkan Quderm markasının sahibi Hande Gökdağ, ilk davetini Etiler’deki Projehane ofisi çatısı altında gerçekleştirdi.

Güzellik buluşturdu

‘Estetiğin organik hali’ sloganıyla yolan çıkan Quderm markasının sahibi Hande Gökdağ, ilk davetini Etiler’deki Projehane ofisi çatısı altında gerçekleştirdi. Pervin Ersoy, Arzu Kunt, Bilge Kuru, Zeynep Fıratoğlu, İpek Develi ve Burcu Şendir’in de aralarında yer aldığı 15 özel davetlinin katıldığı etkinlik, kokteylle başladı. Konuklar, markanın anti-aging peeling&yağını, cilt leke setini, kaş ve kirpik serumunu deneyimleme fırsatı buldu. Quderm ve Projehane iş birliğiyle gerçekleşen organizasyonda misafirler, markanın ürünlerinden sipariş vermeyi ihmal etmedi.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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