Güzellik buluşturdu

Azra Akın’ın marka yüzü olduğu Day2Day The Collagen Beauty’nin tanıtımı, önceki gün Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Sağlığını korumanın hem kendisi hem de ailesi için çok önemli olduğunu vurgulayan model, gıda takviyesin sadece güzellik için değil, aynı zamanda günümüz beslenme şartlarında ihtiyaç duyulan bileşenleri almak için de tercih ettiğini söyledi. Akın ayrıca, markanın yüzü olmadan önce titiz bir araştırma yaptığını sözlerine ekledi.

Etkinlik, Türkiye’nin ilk ve tek lüks web sitesi Oggusto’nun kurucusu Özlem Güsar ve Dilara Koçak’ın moderatörlüğündeki panelle devam etti. Koçak, ürünü denediğini ve memnuniyetini dile getirdi. Organizasyona; Arzum Onan, Meltem Kazaz, Pınar Topçuoğlu, Meral Yazıcı, İpek Deveci, Rima Erdemir, Sinem Işık, Zeynep Han Gemicioğlu, Sedefhan Oğuz, Pınar Hotiç, Begüm Ballı, Müge Sırmabıyık ve Zeynep Üstünel katıldı.