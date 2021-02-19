Güzellik merkezi açıyor

Emel Yıldırım, iş insanı Erdal Acar’dan olan kızı Cansu ile önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Giyim mağazalarını kapatan modacı, yeniden iş hayatına atılarak, güzellik merkezi açmaya hazırlandığını söyledi. Yıldırım, “Yaklaşık altı aydır eğitimler alıyorum. 8-9 tane sertifika kazandım. Yakında da güzellik merkezimi açacağım” diye konuştu.



