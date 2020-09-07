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07.09.2020 - 07:00 |

Güzellik saati

Çağdaş Farma şirketinin sahibi Avni Özçavuş, Türkiye temsilciliğini aldığı yeni ürünü tanıtmak için geceli gündüzlü çalışıyor.

Güzellik saati
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Fransa’nın dünyaca ünlü laboratuvarlarında üretilen anti-aging ve kolajen ürünü için önceki gün Etiler’de gerçekleşen davette, iş insanını
dostları da yalnız bırakmadı.

Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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