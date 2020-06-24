Arzu ve Ömer Sabancı’nın mutluluklar zinciri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evlerinin bahçesinde küçük oğulları Kerim’in doğum gününü kutlayan aile, bu kez de büyük evlat Hacı için buluştu. Anne Sabancı sosyal medya hesabından “O bizim ilk göz ağrımız, o benim akıl hocam, Google yerine tüm sorularımın cevabı, sanat danışmanım, babasıyla benim en iyi seyahat danışmanı, kardeşlerinin şansı, Hacı’m iyi ki doğdun!” diyerek mutluluklarını dile getirdi. Akşam da Nazlı Kayı ile buluşan Sabancı, eve dönüş yolunda asansörde fotoğraf çektirip, “Kimin saçı uzun?” diye yazarak, sevenleriyle o anını paylaştı.