MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Hacı’m iyi ki doğdun!’
24.06.2020 - 07:00 |

‘Hacı’m iyi ki doğdun!’

Arzu ve Ömer Sabancı’nın mutluluklar zinciri devam ediyor.

‘Hacı’m iyi ki doğdun!’
ABONE OL

Arzu ve Ömer Sabancı’nın mutluluklar zinciri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evlerinin bahçesinde küçük oğulları Kerim’in doğum gününü kutlayan aile, bu kez de büyük evlat Hacı için buluştu. Anne Sabancı sosyal medya hesabından “O bizim ilk göz ağrımız, o benim akıl hocam, Google yerine tüm sorularımın cevabı, sanat danışmanım, babasıyla benim en iyi seyahat danışmanı, kardeşlerinin şansı, Hacı’m iyi ki doğdun!” diyerek mutluluklarını dile getirdi. Akşam da Nazlı Kayı ile buluşan Sabancı, eve dönüş yolunda asansörde fotoğraf çektirip, “Kimin saçı uzun?” diye yazarak, sevenleriyle o anını paylaştı.

Nusret Gökçe yağmurda denize atladıÜnlü etçi Nusret Gökçe tatil sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu Marmaris'te aldı. Sağanak yağışla birlikte kendisini denize atan Nusret, o anları Instagram hesabında paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hacı’m iyi ki doğdun!’

‘Hacı’m iyi ki doğdun!’

Cennet Koyu’nda ‘Has’ eğlence

Cennet Koyu’nda ‘Has’ eğlence

Mekanlarını açmaya hazırlanıyor

Mekanlarını açmaya hazırlanıyor

Kalabalık gerginliği

Kalabalık gerginliği

Sıradaki Haber