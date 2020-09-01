Hacker filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncu kadrosu kimlerdir?
Hacker filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son yılların en sevilen oyuncuları arasında yer alan Chris Hemsworth ve Viola Davis'in başrollerini üstlendiği filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Hacker filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenler...
Dünyaca ünlü oyuncu Chris Hemsworth'ün son yıllardaki en sevilen filmlerinden biri olan Hacker, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Chris Hemsworth'ün başrolünü güzel oyuncu Viola Davis ile paylaştığı film 2015 yılında çekildi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...
HACKER FİLMİ OYUNCU KADROSU
Filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.
HACKER FİLMİNİN KONUSU
İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta'ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstleniyor.