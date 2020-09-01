Hacker filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncu kadrosu kimlerdir?

Dünyaca ünlü oyuncu Chris Hemsworth'ün son yıllardaki en sevilen filmlerinden biri olan Hacker, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Chris Hemsworth'ün başrolünü güzel oyuncu Viola Davis ile paylaştığı film 2015 yılında çekildi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...



HACKER FİLMİ OYUNCU KADROSU



Filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.



HACKER FİLMİNİN KONUSU

İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta'ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstleniyor.