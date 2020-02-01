Hadise: Kendimi takdir ediyorum

Dergiye röportaj da veren Hadise, en güçlü yanını şöyle anlattı:

“Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalıyorlar ki. Bu haksızlık karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu yüzden kendimi takdir ediyorum. Patlamasam da içimde hüzünlü, keyifsiz bir tortu kalıyor tabii. Bu tortuyu da sevdiğim insanlarla dertleşerek, gerekirse bir gözyaşı damlası akıtarak arıtıyorum.”

"BUNU HİÇBİR ERKEK DEĞİŞTİREMEZ"

Aşk hakkında da konuşan Hadise, "Aşkta kendimden pek ödün vermem. Yalnız kalmam gerekiyorsa yalnız kalırım, iki gün provam varsa sevgilimle görüşmem. Kendime göre kurallarım var ve bunu hiçbir erkek değiştiremez. Ben tek başına da mutlu olabilen bir kadınım. Beni zorlayacaksa hiç meşgul etmesin daha iyi" ifadelerini kullandı.