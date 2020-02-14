Hakan Altun'dan bomba sevgililer günü paylaşımı! 'Yapacak bir şey yok...'

Sevgililer Günü nedeniyle ünlü isimlerden paylaşım gelmeye devam ediyor. Paylaşım yapan isimlerden biri de Hakan Altun. Aşk şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hakan Altun'dan 'yalnız' paylaşımı geldi.

Yalnız yazısıyla poz veren Hakan Altun, "Yapacak bir şey yok bende durum bu.Tüm sevdalıların sevgililer günü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

Hakan Altun'un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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