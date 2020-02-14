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HaberlerMagazin Haberleri Hakan Altun'dan bomba sevgililer günü paylaşımı! 'Yapacak bir şey yok...'
14.02.2020 - 19:00 |

Hakan Altun'dan bomba sevgililer günü paylaşımı! 'Yapacak bir şey yok...'

Ünlü sanatçı Hakan Altun'dan sevgililer günü mesajı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Altun bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü şarkıcı yaşadığı aşklarla biliniyor.

Hakan Altun'dan bomba sevgililer günü paylaşımı! 'Yapacak bir şey yok...'

Sevgililer Günü nedeniyle ünlü isimlerden paylaşım gelmeye devam ediyor. Paylaşım yapan isimlerden biri de Hakan Altun. Aşk şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hakan Altun'dan 'yalnız' paylaşımı geldi.

Yalnız yazısıyla poz veren Hakan Altun, "Yapacak bir şey yok bende durum bu.Tüm sevdalıların sevgililer günü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

Hakan Altun'un bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Hakan Altundan bomba sevgililer günü paylaşımı Yapacak bir şey yok...

 

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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