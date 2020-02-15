15.02.2020 - 14:24 |
Hakan Hatipoğlu: Sevgililerimle yemeğe çıktım
Ekranlarn sevilen çifti Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu, önceki gün kızlarıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.
Akşam saatlerinde geldiği AVM’de Fauchon Paris’de baş başa akşam yemeği yiyen Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
Hakan Hatipoğlu, "Bugün sevgililerimle birlikte akşam yemeğini dışarıda yapalım dedik. Kızımız da evde bırakmaya gönlüm razı gelmedi. Sevgililerimle birlikte güzel bir gün geçiriyorum. Allah herkesi sevdiğine bağışlasın" dedi.