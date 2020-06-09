09.06.2020 - 12:04 |
Hakan Meriçliler sevgilisinin elini bıraktı
Oyuncu Hakan Meriçliler ile sevgilisi, önceki gün maskesiz şekilde Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.
Corona virüs salgınına karşı önlemleri ihmal edenler arasında oyuncu Hakan Meriçliler ve sevgilisi de vardı.
Sözcü'de yer alan habere göre; gazetecileri karşısında gören oyuncu, panik oldu ve alelacele sevgilisinin elini bıraktı. Gazetecilere “İyi günler” diyerek yürümeye devam eden Meriçliler’in, sevgilisinin elini bırakmasına anlam verilemedi.