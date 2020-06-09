Hakan Meriçliler sevgilisinin elini bıraktı

Corona virüs salgınına karşı önlemleri ihmal edenler arasında oyuncu Hakan Meriçliler ve sevgilisi de vardı.

Sözcü'de yer alan habere göre; gazetecileri karşısında gören oyuncu, panik oldu ve alelacele sevgilisinin elini bıraktı. Gazetecilere “İyi günler” diyerek yürümeye devam eden Meriçliler’in, sevgilisinin elini bırakmasına anlam verilemedi.