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09.06.2020 - 12:04 |

Hakan Meriçliler sevgilisinin elini bıraktı

Oyuncu Hakan Meriçliler ile sevgilisi, önceki gün maskesiz şekilde Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

Hakan Meriçliler sevgilisinin elini bıraktı
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Corona virüs salgınına karşı önlemleri ihmal edenler arasında oyuncu Hakan Meriçliler ve sevgilisi de vardı. 

Sözcü'de yer alan habere göre; gazetecileri karşısında gören oyuncu, panik oldu ve alelacele sevgilisinin elini bıraktı. Gazetecilere “İyi günler” diyerek yürümeye devam eden Meriçliler’in, sevgilisinin elini bırakmasına anlam verilemedi.

Deniz Seki annesiyle düet yaptıCorona virüs nedeniyle annesi Güler Seki ile görüşemeyen Deniz Seki, annesini görüntülü arayarak en sevdiği şarkıyı söyledi.
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Cadde Yazarları

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