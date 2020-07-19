Hakan Ural: Biraz acelem var

Spor kıyafetleri ile alışveriş merkezine gelen Ural, meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ve çalışma arkadaşları ile bir araya geldi. Çalışma arkadaşları ile bir süre toplantı yapan Ural, daha sonra kendisini almaya gelen araca yetişmek için koşar adım ayrıldı.

Tam da bu anda koşarak objektiflere poz veren Ural, " kolay gelsin arkadaşlar. Biraz acelem var o yüzden böyle koşturuyorum." açıklamasında bulundu. Hakan Ural'ın spor şıklı ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.