HAKLARINI GERİ İSTEDİ

Mabel Matiz, dört albüm ve iki single çalışmanın gelirinin yapımcısı Engin Akıncı tarafından kendisine ödenmediğini ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek, dava açtı. Şarkıcı, Akıncı’nın ‘Maya’ isimli son albümün mali haklarını süresiz olarak elinde bulundurduğu halde, vadettiği gelir paylaşımından doğan hakkını ödememesi üzerine, yasal haklarını geri istedi.

Matiz’in avukatı Eda Salman; dava dilekçesinde, tarafların sözleşmedeki yükümlülükleri arasında ciddi dengesizlik bulunduğu, hak devirlerinin şeklen geçersiz olduğu ve yapımcının elde ettiği geliri müvekkiliyle paylaşmadığı bilgisine yer verdi. Dilekçede ayrıca, Akıncı’nın sahibi olduğu Zoom isimli firmaya ödenen dijital telif gelirlerine dava sonuçlanıncaya kadar tedbir konulması istendi.