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16.09.2020 - 16:28 | | Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ DHA

Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adamın oğlu konuştu!

Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu, olayla ilgili olarak, "Burnunda kırık var büyük ihtimal, sürekli kanıyor. Adli tıpa gitti, raporunu da aldı. Tekrar doktoruna gidecek. Ağrısı, sızısı var" dedi.

Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adamın oğlu konuştu!
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Tuzla'da Halil Sezai, sokakta çekim yaparken mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamıştı. Ünlü şarkıcının gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Meriç'in oğlu, kapıda bekleyen basın mensuplarına konuştu.

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Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan Halil Sezai, mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dört kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Ayrıca Meriç'in evine Aile ve Sağlık Bakanlığından bir ekip geldi ve Hüseyin Meriç ile görüştü.

Basın mensuplarına açıklama yapan Hüseyin Meriç'in oğlu, "Babamın burnunda kırık var büyük ihtimal kanıyor sürekli. Adli tıpa gitti orada raporunu da aldı. Tekrar doktoruna gidecek. Ağrısı, sızısı var" dedi.

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Halil Sezai 67 yaşındaki adamı dövdü! Kavga anı güvenlik kamerasında...
    Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.
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    Cadde Yazarları

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