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17.09.2020 - 17:17 | | İSTANBUL (DHA)

Halil Sezai'nin villası kiralığa çıkarıldı!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai Paracıkoğlu'nun oturduğu villa kiralığa çıkarıldı. Olaydan iki gün sonra villanın kapısına 'kiralık' yazısı asıldı.

Halil Sezai'nin villası kiralığa çıkarıldı!
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Tuzla'da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai Paracıkoğlu, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü şarkıcı büyük tepki çekti.

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından Sezai, 'silahla kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olaydan iki gün sonra ise Halil Sezai'nin yaşadığı villanın kapısına 'kiralık' yazısı asılması dikkat çekti.

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