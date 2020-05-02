Halk ozanı Arif Gülcani, polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti

Kars kent merkezinin üç giriş noktasında 24 saat aralıksız nöbet tutan polis, durdurdukları araç sürücülerine ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolünü yaparken, sağlık ekipleri de hem sürücü hem de yolcuları ateşini ölçüyor. Gün boyu yoğun bir şekilde görev yapan polis ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek onlara teşekkür eden halk ozanı, evli ve bir çocuk babası Arif Gülcani, sazının teline vurup onlar için birbirinden güzel türküler söyledi. Görevliler, Ozan Gülcani sayesinde kontrollerini bir süre alışılmışın dışında sürdürdü. Ekipler sazı ve sözüyle görevlerine renk katan Gülcani'yi alkışlayarak teşekkür etti.

"BEN ÇALIP, SÖYLERKEN ONLAR DA GÖREVLERİNİ SÜRDÜRDÜ"

Arif Gülcani, corona virüs salgınıyla mücadelede büyük rol oynayan başta sağlık çalışanları olmak üzere polis ve jandarmaya teşekkür etti. Kahramanlara moral olması nedeniyle sazını alıp kontrol noktasına geldiğini söyleyen Gülcani, "Türkiye bu mücadeleden yüzünün akıyla çıkacağının sinyallerini veriyor. Koronavirüs ile mücadelede insan üstü çalışan polis, jandarma ve sağlık çalışanları bir kez daha bizlerin kahramanı oldu. Ben de 18 yıldır teline vurduğum sazımı alıp buraya gelerek onlar için mini bir konser verdim. Ben çalıp, söylerken onlar da görevlerini sürdürdü. Buradan halkımıza bu illetten biran evvel kurtulmak için evde kalmalarını rica ediyorum" dedi.

Kontrol noktalarına gelen araç sürücüleri de Arif Gülcani'yi alkışlayarak destekledi.



