Halkın sevgisi

Acun Ilıcalı, virüs nedeniyle ‘Survivor’ yarışmasını sunduğu için aylardır kaldığı Dominik Cumhuriyeti’nden İstanbul’a döndü. Bebek’te yürüyüş yapan televizyoncu, kendisini görüp, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri, sık sık ‘sosyal mesafe kuralı’nı hatırlatarak, uyardı. Ilıcalı, “En çok çocuklarımı özledim” diye konuştu.