08.09.2020 - 14:25 |
Haluk Levent de modaya uydu
Şarkıcı Haluk Levent, 25 yıl önce çekilen fotoğrafı ile son halini sosyal medyada paylaştı.
Twitter’da son günlerde gençlik fotoğrafı ile güncel fotoğraf paylaşma akımı başladı. AHBAP’ın kurucusu ve rock’çı Haluk Levent de bu modaya uydu.
Haluk Levent’in "Ben de modaya uydum, 25 yıl önce ve şimdi" notunu taşıtan paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.