Haluk Levent de modaya uydu

Twitter’da son günlerde gençlik fotoğrafı ile güncel fotoğraf paylaşma akımı başladı. AHBAP’ın kurucusu ve rock’çı Haluk Levent de bu modaya uydu.

Haluk Levent’in "Ben de modaya uydum, 25 yıl önce ve şimdi" notunu taşıtan paylaşımı kısa sürede gündem oldu.