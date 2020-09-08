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08.09.2020 - 14:25 |

Haluk Levent de modaya uydu

Şarkıcı Haluk Levent, 25 yıl önce çekilen fotoğrafı ile son halini sosyal medyada paylaştı.

Haluk Levent de modaya uydu
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Twitter’da son günlerde gençlik fotoğrafı ile güncel fotoğraf paylaşma akımı başladı. AHBAP’ın kurucusu ve rock’çı Haluk Levent de bu modaya uydu.

Haluk Levent’in "Ben de modaya uydum, 25 yıl önce ve şimdi" notunu taşıtan paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Haluk Levent de modaya uydu

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Cadde Yazarları

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