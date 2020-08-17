17.08.2020 - 17:37 |
Haluk Levent sözünü tuttu
Şarkıcı Haluk Levent, hastası bulunan evlere beraber yardım ulaştırdığı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya daha önce verdiği ziyaret sözüne istinaden sürpriz yaptı.
Radyo ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimleri ile Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kampı’nda olan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya sürpriz yapan Haluk Levent, hem ziyaret sözünü yerine getirdi hem de güzel şarkılarıyla müzik ziyafeti sundu.
Ünlü şarkıcı, "Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile özellikle hastası bulunan üç aileye yardım çalışması yürüttük. Bu süreçte birlikte çalıştığımız belediye başkanımızı ziyaret edeceğimize dair söz vermiştim. Bugün de bu sözümü tutmak için buradayım. Bu ziyarette özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarımızın devamı için konuştuğumuz bir fırsat oldu. Belediye Başkanımız ile benzer çalışmalarda bir araya gelmeye ve böyle sürpriz ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.
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