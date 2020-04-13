YÃ¶netmen eÅŸi Hamdi Alkan'Ä± tÄ±raÅŸ eden Selen GÃ¶rgÃ¼zel, o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, Instagram hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kareye, "Selen gÃ¼zellik salonu. Selen restaurant. Selen kafe. Selen sinema salonu. Selen fitness. Selen TV. Selen butik. Selen spa. Selen tiyatro ve daha bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey. Hayat gerÃ§ekten #evesÄ±ÄŸarmÄ±ÅŸ. Yeter ki iste. Elimden de her iÅŸ gelir" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â