MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Hamdi Alkan-Selen Görgüzel'ün karantina günleri
13.04.2020 - 17:51 |

Hamdi Alkan-Selen Görgüzel'ün karantina günleri

TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle kendilerini karantinaya alan Ã¼nlÃ¼ isimler kiÅŸisel bakÄ±mlarÄ±nÄ± da ihmal etmiyor. Bu zor gÃ¼nleri evinde geÃ§iren Ã¼nlÃ¼lerin tÄ±raÅŸÄ±nÄ± da aileleri yapÄ±yor.

Hamdi Alkan-Selen Görgüzel'ün karantina günleri

YÃ¶netmen eÅŸi Hamdi Alkan'Ä± tÄ±raÅŸ eden Selen GÃ¶rgÃ¼zel, o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, Instagram hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kareye, "Selen gÃ¼zellik salonu. Selen restaurant. Selen kafe. Selen sinema salonu. Selen fitness. Selen TV. Selen butik. Selen spa. Selen tiyatro ve daha bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey. Hayat gerÃ§ekten #evesÄ±ÄŸarmÄ±ÅŸ. Yeter ki iste. Elimden de her iÅŸ gelir" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Hamdi Alkan-Selen GÃ¶rgÃ¼zelÃ¼n karantina gÃ¼nleri

Caner Erdeniz'den eÅŸine: Hayal etmeyi hiç bÄ±rakma sevgilim!Basketbolcu Caner Erdeniz de eÅŸi Müge Boz'un doÄŸum gününü sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± romantik paylaÅŸÄ±mla kutladÄ±.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda? Cemal Can Canseven kaç kilo, nereli, ne iÅŸ yapÄ±yor?

Survivor Cemal Can kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Cemal Can Canseven kaÃ§ kilo, nereli, ne iÅŸ yapÄ±yor?

Dilan Çiçek Deniz amuda kalktÄ±

Dilan Ã‡iÃ§ek Deniz amuda kalktÄ±

Sertab Erener: Her gün hasta olmuÅŸum gibi hissediyorum!

Sertab Erener: Her gÃ¼n hasta olmuÅŸum gibi hissediyorum!

Ä°smail Demirci köpeÄŸiyle top oyandÄ±

Ä°smail Demirci kÃ¶peÄŸiyle top oyandÄ±

SÄ±radaki Haber