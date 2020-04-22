Han için kuyu

Bugüne kadar yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Bergüzar Korel’in sevenleri, yine alkışlanacak bir harekete imza attı. Fanlar,

oyuncunun dünyaya gelen oğlu Han adına, Afrika’da su kuyusu açtırdı. Hayranlarına teşekkür eden Korel, “Can Han, 40 günlük oldu. Virüsten dolayı büyüklerimizin yaptığı hiçbir ritüeli yapamadık” dedi.