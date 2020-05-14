14.05.2020 - 10:56 |
Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu nikah için acele etmiyor
Hande Ataizi, geçen yazdan beri aşk yaşadığı sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya’da nikah masasına oturacaktı. Ancak corona virüs salgını nedeniyle nikah iptal oldu. Ünlü çift, artık acele etmediklerini söyledi.
Hande Ataizi (46), üçüncü evliliğini geçen yazdan beri aşk yaşadığı 26 yaşındaki Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya’da yapacaktı. Ama corona virüs düğün dernek tanımadı.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen sevgililer, maskelerini takmış yürüyorlardı. Nikaha dair sorular üzerine Ataizi, akışına bıraktıklarını, acele etmediklerini söyleyip “Her şeyin başı önce sağlık” yanıtını verdi.
Birçok ünlünün aksine Instagram hesabından yemek yaparken hiç fotoğraf paylaşmayan Hande Ataizi, “Benim mutfakla pek aram yok. Geçen pizza yaptım, onu da elime yüzüme bulaştırdım” demişti.