Hande Ataizi: Hayatın normale dönmesi çok iyi oldu

Türkiye, corona virüse karşı tedbirler kapsamında haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdi. Bu başlangıca sevinen isimlerden birisi de

‘TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ’

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan Ataizi, “Hayatın normale dönmesi çok iyi oldu. Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmaması lazım” dedi.