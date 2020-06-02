02.06.2020 - 13:44 |
Hande Ataizi: Hayatın normale dönmesi çok iyi oldu
Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci Hande Ataizi'ni sevindirdi.
Türkiye, corona virüse karşı tedbirler kapsamında haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdi. Bu başlangıca sevinen isimlerden birisi de
‘TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ’
Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan Ataizi, “Hayatın normale dönmesi çok iyi oldu. Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmaması lazım” dedi.